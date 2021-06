Silvina Escudero reveló qué sintió cuando se viralizó su foto íntima: "Me faltaba el aire y llamé a Nicolás Riera"

Hace una década ya que Silvina Escudero (37) sufrió que se viralizara una foto hot suya, y gracias al paso del tiempo la panelista de Los Mammones ya puede hablar del tema sin que le cause dolor. De hecho, fue ella misma quien decidió revivir el escándalo en Debo decir.

Sucedió en el contexto en que Silvina tenía que referirse al peor momento que atravesó en redes sociales. “Pasé un montón (de malos momentos en redes). Pero hubo uno que fue muy fuerte en su momento porque era mucho más chica. Hoy eso no me causaría el mismo efecto, pero en su momento fue muy feo, y fue cuando se viralizó una foto íntima mía en todos lados”, se sinceró.

Rápido y memorioso, Luis Novaresio indagó: “¿La de la ducha?”. Y tras asentir, Escudero afirmó: “Sí, eso fue muy feo en mi vida personal. Hoy me río y digo, ‘¿quién no tiene una foto? Si no la tenés, ¡sacátela porque está buenísimo!’”. Imagen que había tomado Nicolás Tacho Riera en la época en que estaban de novios.

“En ese momento yo era más chica, fue como la primera que salió de alguien. Creo que a la semana salió el video de Silvina Luna. Yo agradecía que salgan más fotos, que pasen cosas. Pero en ese momento fue muy fuerte. En ese momento estaba de novia con Nico Riera, y tenía una foto, que había una sola, y esa foto se filtró”, continuó.

Entre risas nerviosas, Silvina se explayó: “Cuando pasó yo estaba en un show y empecé a ver muchas notificaciones en Twitter. Pasa que en ese entonces Twitter no mostraba la foto completa, y se veía mi carita, y chiquitita. Pero cuando hice click me empezó a faltar el aire, y empecé a llamar a Nico, que estaba durmiendo en casa y no me dio mucha bola. Pero cuando lo desperté al llegar a casa a las 6 de la mañana se quedó blanco, me dijo que yo soy tan exagerada, que pensaba que era una simple foto”

“Ahí, Nico sacó Twitter de mi teléfono, desconectó los cables de la tele. Porque eran las 24 horas en los medios hablando de eso”, cerró Silvina Escudero sobre cómo la cuidó Nicolás Tacho Riera.