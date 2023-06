Silvina Escudero reveló que su mejor amigo la abandonó tras casarse: "Lo sufrí"

Cuando Silvina Escudero se casó en agosto con Federico jamás imaginó que al mismo tiempo perdería a su mejor amigo varón.

"El casamiento también te desune. Ahí te das cuenta tus amigos posta cómo te bancan, como te quieren. Mi mejor amigo dejó de serlo", contó la bailarina en una entrevista con Estamos en una.

"Mi mejor amigo de 20 años no vino a mi boda. No estoy hablando de un pibe X de un grupo".

Entonces, explicó: "Me dijo 'estoy de viaje, no voy a poder ir' al civil'. Después, nunca me mandó un '¿cómo te fue?' o 'mandame la foto'".

EL DOLOR DE SILVINA ESCUDERO TRAS DISTANCIARSE DE SU MEJOR AMIGO

Así fue que Silvina Escudero reveló el final de la historia con su otrora mejor amigo: "Después a la iglesia no fue y nunca más me habló".

"Para mí sintió celos de algo, pero no por amor", aventuró sobre su boda con Federico después de cinco años de noviazgo.

Al final, Silvina Escudero blanqueó: "Fue un sufrimiento. Lo sufrí. Es re triste".