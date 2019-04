El lunes 15, las puertas del coqueto Alvear Palace Hotel les abrió sus puertas a las figuras del Súper Bailando para que realicen la foto de portada y, como suele ocurrir, las críticas de los looks de los famosos no tardaron en asomar.

En Los Ángeles de la Mañana repasaron algunos de los outfits junto al asesor de imagen Mariano Caprarola, quien sostuvo que Silvina Escudero y Mora Godoy eran las perores vestidas.

"Antes, todo lo que decían lo contestaba... Me quedo con que la mayoría de las personas que estuvo ahí me dijeron que el vestido era uno de los más lindos". G-plus

No ajena a las críticas, Silvina le dio una nota radial a Por si las Moscas y no eludió la consulta sobre el tema. Sin embargo, ella optó por minimizarla.

"Caprarola te criticó el vestido, ¿cómo llevas esos fuegos artificiales que vienen al rededor del Bailando?", le preguntaron. Y Escudero respondió sin ánimos de polemizar: "Antes lo llevaba contestado. Todo lo que decían lo contestaba. Después, durante mucho tiempo, necesité abrirme del medio por los fuegos artificiales, como decís vos. Por eso, por muchos años, no acepté hacer el Bailando. Hoy estoy plantada desde otro lugar. No es que no me importa, porque siempre te importa lo que tiene que ver con vos por la gente que te quiere y te acompaña, pero cada uno hace las cosas desde el lugar de uno. Y si uno hace el bien y hace las cosas con el corazón, el que critica... Yo me quedo con que la mayoría de las personas que estuvo ahí me dijeron que el vestido era uno de los más lindos".

Más sobre este tema Mariano Caprarola, crítico con los looks de Silvina Escudero y Mora Godoy: ¿las peores vestidas de la foto del Súper Bailando?

En consonancia con sus palabras, la bailarina aseguró que irá al programa de Marcelo Tinelli a disfrutar del baile y no entrar en conflictos: "Mi esencia es ser una persona de carácter, pero mis prioridades e intereses han cambiado. No pongo el foco en lo que alguien dice, sino en que mi sobrino va a estar viendo la tele. Uno va evolucionado como persona. Si soy la misma que la de los 20, pobre de mí, no entendí nada de la vida".

