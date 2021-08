Silvina Escudero habló del rumor de pelea con su hermana Vanina: "No estamos distanciadas"

Lejos de darle la espalda al fuerte rumor, Silvina Escudero aclaró que no está peleada con su hermana, Vanina, que actualmente está viviendo en Uruguay con Álvaro Navia y los dos hijos que tienen juntos.

Aunque no quiso explayarse, cuando le preguntaron si es verdad la versión que indica que se habría distanciado de Vanina tras su mudanza al exterior la panelista respondió sin vueltas. "No es así, no estamos distanciadas", expresó, contundente, en diálogo con PrimiciasYa.

La aclaración de Silvina se dio luego de que Juariu descubriera que ya no se siguen en Instagram y que en medio de los rumores la panelista de Los Mammones (América) emitiera un fuerte mensaje que llamó la atención de sus seguidores de Instagram.

"Nadie jamás ve todo lo que aguantaste, solo ven la locura que te agarra cuando explotás", había dicho, misteriosa y las versiones de pelea con Vanina explotaron.