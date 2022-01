Silvina Escudero habló como nunca de su relación con Germán Paoloski: "Estuvimos por casarnos, viendo salones y casas"

Toda la vida Silvina Escudero (38) fue clara en sus deseo de toda Susanita de casarse y tener hijos, y en medio de una introspección la bailarina de Sex recordó su noviazgo de casi cuatro años con Germán Paoloski (47).

"Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años", admitió Escudero, quien había iniciado la relación con el marido de Sabrina Garciarena a sus 19 años.

"Les mando un beso enorme a él, a Sabrina que tiene unos hijos (León, Beltrán y Mía) divinos, que me los cruzo siempre porque son vecinos, son amorosos", acotó Silvina en Cortá por Lozano, quien por otra parte está en pareja con el misterioso Federico hace cinco años.

SILVINA ESCUDERO EXPLICÓ CÓMO LA AFECTÓ EL FINAL DE SU NOVIAZGO CON GERMÁN PAOLOSKI

Y luego de comentar que congeló óvulo para poder ser madre, Silvina Escudero acusó el impacto de su frustrada familia con Germán Paoloski.

"Yo no tenía proyectado una vida así, como esta. Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral", cerró Silvina Escudero en referencia a Germán Paoloski.