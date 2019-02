Silvina Escudero fue atacada por un perro al querer salvar a su mascota: "No sé cuántos minutos fueron, pero para mí pasaron siete horas"

Como todas las tardes, Silvina Escudero trae las últimas novedades de la farándula desde Carlos Paz para compartirlo con Moria Casán y las panelistas de Incorrectas. Sin embargo, al comienzo de la transmisión de este martes, la conductora habló de la ausencia de la bailarina.

La figura de Sé infiel y no mires con quién debió ser asistida luego de que un perro la atacara. Y antes de que finalice el programa, ella misma habló de lo sucedido al aire: "Pido perdón por no haber estado desde el principio. Ya estaba lookeada, con los tacos, preparada para venir y cuando me estoy yendo Titán -mi perro- se escapó. Y cuando lo voy a buscar un perro del mismo complejo donde vivo que busca roña, le saltó y lo agarró del cuello", comenzó diciendo.

"Obviamente empecé a los gritos, lo levanté a Titán pero el otro perro le quedó colgando. Mi perro lloraba porque no se desprendía. Empecé a empujarlo a los gritos. Yo estaba lejísimos de mi hermana y me escuchó. Vino corriendo, le empezó a tirar la cola al otro perro pero no había forma", agregó.

Por último, Silvina dio detalles de sus lesiones y tratamiento: "Me metí en el medio, traté de abrirle la boca al otro perro y no sé cuántos minutos fueron pero para mí fueron siete horas. Se me rompieron todas las uñas y el perro me mordió un dedo. No es grave pero duele un montón y tengo lastimaduras en las rodillas. No me suturaron porque la bacteria que tienen en la saliva los perros tiene que depurar, tiene que salir, entonces me tengo que sacar la venda en un rato y lavar con jabón blanco. También estoy tomando antiobióticos".

¡Qué momento!