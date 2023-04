Silvina Escudero, ex Los Mammones, habló de Lucas Benvenuto: "Cuando lo escuché se me cayeron las lágrimas"

Silvina Escudero habló con LAM de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammón, con quien trabajó en Lo Mammones.

“¿Cómo estás viviendo todo esto?”, le preguntaron y la expanelista respondió: “Supongo que como todos, no hay mucho que decir, es un tema muy especial, muy particular y todos estamos dolidos, apenados y sorprendidos”.

“Vi el video y se me cayeron las lágrimas, cuando lo escuché a Lucas, es un tema que preocupa, que nos atraviesa a todos, que nos gustaría que no sea así, que nos gustaría que haya justicia”, agregó la bailarina.

Al final, Silvina expresó: “Me da mucho dolor la vida de ese chico, tristeza, ojalá que encuentre paz, que se pueda sanar de alguna manera. Toda la vida que contó este chico Lucas, que es abusado desde los 3 años, 4, es una locura su vida, pobre hombre”.

SILVINA ESCUDERO RESPONDIÓ SI LLAMÓ A JEY MAMMÓN TRAS LA DENUNCIA EN SU CONTRA

Silvina Escudero respondió en diálogo con LAM si llamó o no a Jey Mammón tras conocerse la denuncia que Lucas Benvenuto le puso a quien fue su compañeros en Los Mammones.

“¿Lo llamaste en estos días?”, le consultaron y ella contestó: “No, ¿tendría que haberlo hecho? No se… realmente yo estoy atravesada con esto, como todos los que fuimos amigos, compañeros tantos años, me siento rarísima, triste”.