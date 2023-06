Silvia Süller destrozó a Jorge Rial al recordar su relación y fue contundente con sus palabras

Silvia Süller rememoró su relación "clandestina" con Jorge Rial, que tuvo lugar en la década del 90, y lo acusó de haberse hecho "millonario" a costa de su trabajo.

"Se hubiera quedado para siempre (muerto), ¿para qué lo resucitaron?... No hay una persona en este país que lo quiera a Rial. Yo lo odio con toda mi alma hasta el día que me muera. Las cosas que me hizo... Me robó, me censuró... Me hizo de todo", sentenció Silvia, aplaudiendo el descargo de Morena Rial contra su papá, y sacando a relucir la delicada situación de salud del conductor tras el infarto que sufrió.

"Todos sabemos que es una mala persona. Yo, en el año 96, saqué mi CD, Süllermanía, era un contrato re gordo y me dijo 'tené confianza en mí, está todo bien', yo confié, se lo puso todo a su nombre y yo en 26 años nunca vi una sola moneda de mi Süllermanía, me lo robó. Él se hizo millonario conmigo y no me dio nada. Me re usó y yo no me daba cuenta. Para mí era un trampolín él". G-plus

SILVIA SULLER TRATÓ DE "BASURA" A JORGE RIAL

Además, Silvia acusó a Jorge de haberla "censurado".

"Me censuró de América, me bajaba, cuando me llamaban de otros programas, levantaba el teléfono y me hacía bajar. A la misma hija se lo hizo. Me agarra como un déjà vu, siento como que soy Morena...".

"Me da asco, me causa un rechazo muy grande. Me arruinó la vida y la carrera. Lo odio, basura. Estoy totalmente de parte de la hija. Lástima que no se murió". G-plus

