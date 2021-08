El significativo motivo por el que Adrián Pallares decidió no hacerse tatuajes: "Uno predica con el ejemplo y no quiero que mi hijas lo hagan"

Además de tocar distintos temas relacionados al mundo de la farándula o dar a conocer novedades de distintos famosos, Adrián Pallares también comparte con el público intimidades de su vida personal.

Y en medio de un debate, el conductor del especial de Intrusos a la noche dio detalles de cómo se maneja con sus hijas: “Los chicos maman lo que pasa en tu casa. En mi casa son todas carnívoras porque yo vivo haciendo asados”, comenzó diciendo en vivo, en referencia a Mía, Sol y Ema, frutos de su matrimonio con su esposa, Cecilia.

“Uno predica con el ejemplo. Yo no quiero que mis hijas se tatúen y no me tatué por más de que tenía ganas desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo le decís a un hijo no te tatúes si tenés una serpiente en la cara?", agregó, firme.

Por último, indagado por si en algún momento les daría permiso para que se plasmen cualquier diseño en su piel de manera permanente, el presentador cerró, entre risas y pícaro: “Cuando tengan 18 que hagan la que quieran”.