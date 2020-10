El severo llamado de atención de Germán Martitegui a los participantes de Masterchef Celebrity: "Vi una manada de animales"

En el último capítulo de Masterchef Celebrity (Telefe), los participantes tuvieron que hacer tres platos diferentes con una corvina entera. El jurado les recomendó que agarraran varios alimentos, muy distintos entre sí, del mercado para poder crear originales preparaciones.

Los participantes corrieron para intentar agarrar todo lo necesario ¡en tres minutos! ¿El resultado? Alimentos en el piso, las puertas de las heladeras abiertas, los frascos desordenados... ¡Hicieron un desastre!

"Señores, esto es nuestro mercado. Tenemos que respetar los ingredientes, el producto... Entre nosotros y, especialmente, hay que respetar a la gente que limpia. Ustedes no tuvieron respeto por nada, vi una manada de animales entrar al mercado".

Indignado, Germán Martitegui hizo un fuerte descargo antes de que empezaran a cocinar y les remarcó que lo que ocurrió en el mercado no puede volver a pasar. Eso sí, antes pasó por el lugar a chequar el desorden y a ordenar un poco lo que habían dejado tirado.

"Respeten la comida y den un mensaje, hay gente mirándolos... Yo no sé si ustedes en su casa hacen esto, pero acá no va a pasar; esta es la última vez".

