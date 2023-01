Separada de Goldenhorn, Juana Viale estaría saliendo con un hombre mayor: "Está muy enamorada"

Confirmada la separación de Juana Viale (40) de Agustín Goldenhorn (44), ya se habla de que la nieta de Mirtha Lengrand habría encontrado una nueva pareja.

"Juanita ya no estaría sola. Hay un nuevo hombre en su vida", comentó Paula Varela.

Ante el asombro generalizado de todos en Socios del Espectáculo, la panelista afirmó: "Parece que es un hombre que nos puede sorprender a todos porque es mucho mayor que Juana".

"Ella está como muy enamorada", enfatizó Paula Varela sobre el presente de Juana Viale.

QUIÉN SERÍA EL SUPUESTO NUEVO AMOR DE JUANA VIALEEntonces, Paula Varela fue más exhaustiva al explayarse sobre el supuesto misterioso nuevo novio de Juana Viale: "No me quisieron decir el nombre (del hombre) pero si esto se hace público va a ser una bomba. Está más vinculado a lo empresarial. Lo que sí me dijeron es que es un hombre grande".

Al final, Paula Varela alentó a Juana Viale "Para el amor no importa, pero no es un Agustín Goldenhorn que tiene 44 y ella tiene 40, sino un hombre más de los 60".