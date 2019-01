La selfie con blooper hot de Francisco Delgado con su novia: "Todo muy normal por aquí"

El ex GH compartió una divertida postal con la que afianzó su relación con la santiagueña radicada en México. Su palabra a Ciudad .

Si bien Francisco Delgado (33) suele renegar del rótulo de noviazgo en sus relaciones, el ganador de Gran Hermano 2015 compartió una graciosa selfie hot junto a Manu Rentería (30). La foto que posteó en Instagram lo muestra abrazado a la modelo, en una imagen reflejada a través del espejo del baño en que se le escapa una lola del corpiño de la bikini: “Todo muy normal acá con @mnrenteria”.

Otro detalle llamativo es que cerró el comentario con un corazón, lo que sumó suspicacias al particular vínculo entre Fran y Manu. Es que a fines de septiembre el papá de Ian (5) fruto de su relación con Gisela Bernal, y de Elena (3) producto de su vínculo con Barby Silenzi, reconoció su affaire con la diosa en diálogo con Ciudad: “Nos estamos viendo hace varios meses, yo estuve trabajando en México a principios del año pasado y ahí nos conocimos. Ella es santiagueña pero vive en Cancún hace más de cinco años y es actriz, modelo y productora de moda”.

Ante la pregunta sobre si estaba de novio, Francisco explicó: “Estamos juntos pero no somos novios. Ella es bastante parecida a mí en el sentido de que es liberal y tenemos una relación abierta, que cuando nos vemos estamos juntos. Pero hablamos de todo. Lo de estar con terceros ya lo hablamos, si se da natural todo bien, pero no forzado. Todavía no pasó". Acto seguido, se sinceró: "Yo la adoro y es la mejor mujer que conocí en mi vida, definitivamente".

Francisco Delgado viajó a México en noviembre con el plan de quizá quedarse “varios meses allá”.