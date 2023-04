Sebastián Cobelli es el primer finalista de El hotel de los famosos 2: "Sabía que iba por el objetivo"

Después de dos meses y medio de competencia, El hotel de los famosos 2 ya tiene a su primer finalista. Sebastián Cobelli (45) derrotó a Damián Ávila (32), que horas antes había eliminado a Fernando Carrillo, y obtuvo el pase a la instancia final.

Lejos de las reglas que guiaron el reality en la primera temporada, ahora la producción dispuso que los últimos participantes que quedaban en el hotel se eliminen en desafíos de a dos a plena luz del día para determinar quiénes llegarán a la gran final del lunes próximo.

Pese a que Cobelli lo supera ampliamente en edad, Ávila no podía seguirle el ritmo y se quedó muy atrás, por lo que el esposo de Fernanda Vives se quedó con la victoria cómodamente. “Creí que llevaba una pequeña ventaja pero terminé fusilado”, dijo Cobelli en un corte de edición.

“Es el juego que más me cansó, el que más sentí, no sé si fue porque hicimos dos”, dijo el ganador, en referencia a que la competencia lo tomó por sorpresa. “Felicitaciones a Sebastián que resultó ser el ganador y ya tiene su lugar asegurado para pelear la final en la H y tendrá un día de descanso”, explicó el Chino Leunis.

“Estoy muy feliz y muy contento. Me costó mucho todo, a veces me quedaba sin saliva y no podía respirar. Y sabía que iba por el objetivo, sabía que tenía que estar en la instancia final y me tenía mucha fe”, señaló Cobelli.

“Además, Damián, Martín (Coggi) y Delfina (Gerez Bosco) deberán competir por el otro lugar en El desafío de la H”, agregó Leunis, en referencia a que los tres deberán verse las caras en otro juego para poder acceder a esa instancia.

Por el esfuerzo realizado, tanto Damián como Sebastián se ganaron una noche de cine en El hotel, aunque más tarde la producción organizó una fiesta a la que invitaron a todos los participantes del reality que pudieron acercarse hasta Cañuelas.