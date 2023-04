Sebastián Cobelli habló tras ganar El Hotel de los Famosos 2: “Después de esto, puedo hacer cualquier cosa”

​​El Hotel de los Famosos llegó a su fin y ya tiene un nuevo campeón. Se trata de Sebastián Cobelli (45), el ex futbolista y marido de Fernanda Vives que se disputó el título con Martín Coggi.

Tras el cierre del reality, Cobelli habló de todo en exclusiva con Ciudad. Entre otras cosas, reveló intimidades de su paso por el programa de eltrece, qué compañeros se transformaron en sus amigos y con quiénes no se juntaría afuera. Además, contó a dónde viajará con su familia para disfrutar de su premio y qué proyectos laborales ya tiene en puerta.

Más sobre este tema Sebastián Cobelli contó que harà con los 15 millones que ganó en El Hotel de los Famosos 2

-¿Qué te dejó El Hotel de los Famosos 2?

- El Hotel me dejó un montón de aprendizajes. Entré a probarme, a ver en el día a día en qué me podía superar, y la verdad que vencí muchos miedos, un par de fantasmas que tenía en la cabeza que pensaba que no iba a hacer y las hice. Así que me voy con eso, con grandes amigos -porque puedo decir que me llevo grandes amigos de esta experiencia-, y contento y feliz por haber ganado.

- ¿Cuál fue el desafío mayor que afrontaste en esta experiencia?

- El desafío mayor y los momentos más malos fueron cuando tuve casos de peleas porque me sentí discriminado, porque se metieron con mi mujer, con un victimario de mi mujer. En El Hotel, claramente, no se podía meter a terceras personas. Este victimario es La Tota Santillán que fue pareja de mi mujer y hubo un juicio oral. Entonces, removieron heridas muy profundas que, con el tiempo, van cerrando pero que no cicatrizan nunca. Yo creo que esos fueron los momentos más complicados.

"Me sentí discriminado, porque se metieron con mi mujer, con un victimario de mi mujer. En El Hotel, claramente, no se podía meter a terceras personas. Este victimario es La Tota Santillán que fue pareja de mi mujer y hubo un juicio oral. Entonces, removieron heridas muy profundas que, con el tiempo, van cerrando pero que no cicatrizan nunca". G-plus

- ¿Cuáles compañeros del Hotel te llevás y cuáles no querés ver nunca más?

- No tuve la experiencia de decir: “No los quiero ver nunca más”. Sí no llamaría o no me sentaría en una mesa con Carrillo, por ejemplo, porque somos muy diferentes, tenemos valores muy diferentes; porque tenemos vidas muy diferentes, ¡y hasta en el Google somos diferentes! Si googleás a uno y al otro, hay una diferencia amplia. Entonces… me llevo siempre lo mejor: a Emi, Delfi, Martín, Enzo y Fede que fue con los que más compartimos. Pero después me estoy hablando con todos: con Axel, Alejo, Charlotte –que ahora entró a un reality en España-. Prefiero quedarme con las cosas positivas.

Más sobre este tema Sebastián Cobelli se convirtió en el ganador de El Hotel de los Famosos 2

- Sabemos que querés compartir un viaje con tu familia, con el premio que ganaste en El Hotel. ¿Qué lugares tienen pensado recorrer?

- Vamos a recorrer Orlando. Voy a llevar a los chicos a Disney y después vamos a ir unos días a Playa del Carmen (México) que es el destino que elegimos para estar cómodos con nuestros hijos porque el hotel tiene un “kid club”… ¡entonces los dejamos y me voy con mi señora solo! ¿Me entendés? Pero, en realidad, ellos disfrutan de estar ahí. Yo hace varios años que vamos, así que ese es el destino elegido.

"Vamos a recorrer Orlando. Voy a llevar a los chicos a Disney y después vamos a ir unos días a Playa del Carmen (México) que es el destino que elegimos para estar cómodos con nuestros hijos porque el hotel tiene un “kid club”… ¡entonces los dejamos y me voy con mi señora solo! ¿Me entendés?". G-plus

- ¿Cómo fue el reencuentro después de tanto tiempo aislado? Sobre todo, ¿cómo fue volver a verse con Fernanda?

- La verdad fue muy emocionante porque el reencuentro con mi familia yo lo estaba esperando, sentir que estaba en la final con ellos presentes, que no los podía defraudar. Claramente, había dos resultados posibles: o perdía o ganaba. Cualquiera de los dos que ganara, estaba bien porque Martín es una persona muy transparente, muy profesional, muy amigo de sus amigos, es muy humilde. Entonces, eso llevó a que nos hiciéramos amigos y estaba bien si ganaba cualquiera de los dos. Pero el reencuentro con mi familia después del triunfo, fue muy emocionante.

Más sobre este tema Sebastián Cobelli se emocionó con los dulces mensajes de Fernanda Vives y sus hijos en El Hotel de los Famosos 2: "Qué lindo despertarse así"

- ¿Te imaginás participando de otro reality o de otro proyecto en los medios?

- Sí y no. Sí porque, como experiencia, me encantó. Hoy lo veo por la tele y me río de cosas que pasaron. Pero, en el momento, no te reís y todo es potenciado. Las lágrimas son por cuatro y las carcajadas también se elevan, ¿me entendés? Me encataría hacer un programa que sea un reality de eliminación, pero pudiendo volver tu casa. Cómo voy a seguir, no sé… Me propusieron de ir a Expedición Robinson. ¡Y sí! Aceptaría porque ya estoy quemado. La vergüenza ya la perdí. Después de esto, puedo hacer cualquier cosa. Pero no te hablo del reality, sino por las cosas que hice adentro donde hay directores y productores que lo pueden probar. Pero, por lo pronto, me han enviado un guion de una obra de teatro, ¡así que no sé! Yo lo leo y después veremos qué hago.

Entrevista: Estefanía Lisi y Guillermina Jakimowicz

Edición de video: Fernando Halperín