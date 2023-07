Sarah Burlando viajó en avión privado y Barby Franco mostró las tiernas fotos

A pocas semanas de su inolvidable viaje a las Cataratas del Iguazú, Barby Franco, Fernando Burlando y su hijita, Sarah Burlando, volvieron a armar las valijas.

Esta vez, viajaron en avión privado al Sur, con destino a la bellísima ciudad de Bariloche. Y la modelo, siempre atenta, fotografió a su hija disfrutando de la instalaciones de esta impactante aeronave.

En primer lugar, la fotografió en el asiento, luciendo un look total pink súper invernal. Acto seguido, en la cabina del piloto, antes de despegar con destino a sus vacaciones bajo cero.

LA EMOCIÓN DE BARBY FRANCO POR VIAJAR CON SU HIJA

"Y un día mis papás me llevaron a la nieve... ¡Y me encantó! El año que viene me van a ver esquiando", expresó Barby, en la voz de su hijita. ¡Muy dulce!