Santiago de Moro reavivó la grieta entre Juariu y Mica Viciconte en MasterChef: "Son todos unos falsos"

La eliminación de Paulo Kablan de MasterChef Celebrity 3 dejó traslucir cierta preferencia de los participantes por el periodista por sobre Mica Viciconte en una consulta que hizo Santiago del Moro antes de la decisión del jurado.

El conductor volvió sobre sus pasos y le preguntó nuevamente a Juariu por quién hinchó en la gala de eliminación, provocando que se reavive la grieta. "Era difícil, por los dos", dijo la panelista de Cortá por Lozano, a sabiendas de que Viciconte la escuchaba desde su mesada.

“Decilo”, la animó Mica, entre risas. "No, no. La quiero mucho a Mica, de verdad, pero con Paulo siento una cosa de medio padre, me daba consejos. Si tengo que decir uno de los dos, creo que un poquito más por Paulo", reconoció la tucumana.

SANTIAGO DEL MORO REAVIVÓ LA GRIETA ENTRE MICA VICICONTE Y JUARIU

Del Moro insistió con su pregunta, haciendo hincapié en el gran nivel que ostenta Viciconte en la cocina y ahí Juariu reconoció que “es una buena competidora, que se vaya”. Mica hizo gestos como de recibir una puñalada mientras le señalaba “hoy te vas”.

“Mic, son todos unos falsos acá”, le dijo Del Moro a Viciconte, al llegar a su estación de trabajo. “Estoy muy dolida, ja, ja, ja. Estaban todos con cuchillo y tenedor ayer diciendo ‘que se vaya’... pero yerba mala, nunca muere”, dijo la participante parafraseando el conocido refrán.

De todas maneras, Mica Viciconte reconoció que se sintió “eliminada” durante la última gala. “Éramos ocho, después seis y al final dos, así que dije ‘game over’. Me preocupé”, dijo antes de señalar en broma a Juariu cuando le preguntaron quién le gustaría que se vaya el próximo domingo.