Santiago del Moro quebró en llanto por la dura historia de vida de una participante en ¿Quién quiere ser millonario?

SU COSTADO MÁS SENSIBLE

Santiago del Moro se emocionó hasta las lágrimas en ¿Quién quiere ser millonario? al escuchar la historia de vida de una participante de General Pico, La Pampa, llamada Lis Caldas.

La mujer no pudo evitar quebrar en llanto al contar que se había anotado en el programa para mejorar la calidad de vida de sus hijos: “Estoy separada, tengo tres hijos. Solo dos viven conmigo y uno con su papá”.

Justamente, uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando Lis le dedicó unas palabras a su hijo Max, que no vive con ella: “Le quiero decir que lo amo, como a sus hermanos. Los amo a los tres por igual y no tengo preferencia. Lo único que deseo es tenerlos a todos mis hijos en la mesa, como una familia que éramos. Max, espero que me escuches y sepas que mi amor nunca cambió”.

Al escucharla, Santiago se puso a llorar y tuvo que ir a buscar un pañuelo para secar sus lágrimas: “Sos una luchadora de la vida”, dijo el conductor y le pidió “hacemela fácil a mí” ya que se le dificultaba continuar con el programa por la emoción.

Finalmente, Lis se alzó con 300 mil pesos y compartió su felicidad con Del Moro: “Ya lleno mi heladera y otra más. Esto queda para mis hijos y para mis nietos. Ellos le van a contar que la abuela estuvo acá participando y ganó 300 mil pesos. ¡Gracias, gracias, gracias!”.

