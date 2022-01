Santiago del Moro explicó por qué José Luis Gioia no estuvo en repechaje de MasterChef tras su polémica salida: "Por prescripción médica"

Un esperadísimo regreso tuvieron los eliminados de la tercera temporada de MasterChef Celebrity en su vuelta en el repechaje para retornar a la competencia. Sin embargo, una ausencia llamó la atención: el humorista José Luis Gioia no fue de la partida.

Apenas Santiago del Moro presentó a los famosos en su regreso y cómo sería el sistema por el que uno o más podría volver a la competencia, aclaró la situación del actor. Él fue el primero de esta temporada en ser eliminado y tuvo filosos dichos sobre Germán Martitegui, en especial, además de todo el jurado y Analía Franchín.

“Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él”, dijo escuetamente el conductor, antes de volcarse de lleno en la dinámica del repechaje del programa.

José Luis Gioia se despidió de MasterChef Celebrity y prendió el ventilador

El humorista desaprobó que tanto Germán Martitegui como Analía Franchín lo llamen “soberbio”. “A Analía no le quise contestar porque sería agresivo, porque si yo lo hiciese con la misma ironía y de la misma forma que lo hizo ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo. Eso fue nada más, la única vez que la vi en mi vida”, aseguró, en el ciclo Jubilados TV.

“Ella habló de las milanesas, se puso a hacer milanesas porque estuvo en el programa dónde a mí me eliminaron, que había que hacer milanesas ¿cuál es la soberbia mía?, ¿porque no soy un gran cocinero?", señaló Gioia.

Y agregó: “Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno”.

“Era la segunda vez que me decían soberbio, porque me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef. Porque no le había hecho caso en algo que me dijo ponele tal cosa o hacé tal cosa y como no lo hice me dijo ´No sé si fue distracción o soberbia´".

"Y yo lo miré y le dije que no soy soberbio. Aparte ¿soberbio?, ¿soberbio de qué?, ¿de dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde, me crié humilde, sigo teniendo mi familia muy humilde”, había dicho.