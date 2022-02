Santiago del Moro dejó su rol de conductor y se convirtió en el nuevo participante de MasterChef: "Me encanta la cocina"

Si bien se destaca por su rol de conductor en MasterChef Celebrity, Santiago del Moro sorprendió al postularse como participante del certamen frente a los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Todo comenzó cuando los chefs dividieron a los concursantes en equipos. Pero, al ser un número impar, quedaron en desigualdad de condiciones: Mica Viciconte con Denise Dumas y Catherine Fulop por un lado; y por el otro, Paulo Kablan y Tomás Fonzi.

Ante esto, el presentador buscó una solución en vivo: “Pará, pido un minuto la palabra porque me parece que acá hay algo que está mal. No me parece justo que sean tres contra dos. Por ahí, podríamos sumar a alguien para que sean tres y tres”, lanzó.

"Tengo un plan. Le quiero pedir, por favor, al jurado el permiso y a los directivos de MasterChef de postularme esta noche para cocinar con los chicos". G-plus

“Tengo un plan. Le quiero pedir, por favor, al jurado el permiso y a los directivos de MasterChef de postularme esta noche para cocinar con los chicos”, agregó.

"A mí me encanta la cocina, ya hice esto en la temporada 2, y hoy me encantaría ir con ellos a transpirar y a dejarlo todo para jugar con Paulo y Tomi". G-plus

Y cerró, ante el estallido de felicidad de sus compañeros: “A mí me encanta la cocina, ya hice esto en la temporada 2, y hoy me encantaría ir con ellos a transpirar y a dejarlo todo para jugar con Paulo y Tomi”.