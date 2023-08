Santiago, el ganador de los 15 millones en Los 8 escalones, reveló su mayor sueño: "Quiero ser presidente"

Santiago Simari tiene 19 años y sueña con ser presidente. Así lo contó tras haber ganado 15 millones de pesos en Los 8 escalones, que se emite por eltrece.

"Estudio Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y soy ayudante de cátedra de una materia", contó, orgulloso de sí mismo, en diálogo con Mediodía Noticias.

"Es un sueño muy grande, pero no depende únicamente de mí, de lo que yo haga, por eso trato de trabajar, estudiar, formarme y prepararme para eso. Me encantaría serlo. Así que es un anhelo muy grande, pero no es un verso marketinero ni mucho menos". G-plus

Acto seguido, reveló que su objetivo es ser presidente. "Es un sueño muy grande, pero no depende únicamente de mí, de lo que yo haga, por eso trato de trabajar, estudiar, formarme y prepararme para eso. Me encantaría serlo. Así que es un anhelo muy grande, pero no es un verso marketinero ni mucho menos", explicó, con claridad.

SANTIAGO SIMARI CONTÓ CÓMO HIZO PARA GANAR 15 MILLONES DE PESOS

Antes de cerrar, quisieron saber cómo Santiago Simari sabe tanto siendo tan chico.

"La verdad es que siempre fui de leer mucho. Estoy muy atento a las noticias, a los portales de actualidad. Me gusta mucho conocer. Creo que, sin pecar de soberbio, sé un poquito de todo. Y de lo que no sé me defiendo", cerró, con humildad.