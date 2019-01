Lejos de que el escándalo judicial que atravesaron Barbie Vélez y Fede Bal cuando se separaron quedara en el olvido, el tema volvió a reactivarse con filosos descargos, llanto y cruce de declaraciones incluidos.

Sin embargo, quien ahora expuso su punto de vista fue Santiago Bal, quien dejó en claro su malestar respecto a la situación que vive su hijo: "Me siento horrible, me cae muy mal porque tanto Carmen (Barbieri, la mamá de Fede) como yo conocemos la verdad de la historia. Pero bueno, está en manos de la Justicia. Lamentablemente tuvieron que caer en eso porque esta señora (por Nazarena Vélez, la mamá de Barbie) sigue hablando cosas", remarcó el artista en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Sé el paño de hijo que tengo, sé cómo son las cosas y cómo se destruyó ese departamento (aquel donde se originó la fuerte pelea entre la expareja antes de que se judicialice el asunto)". G-plus

"Sé el paño de hijo que tengo, sé cómo son las cosas y cómo se destruyó ese departamento (aquel donde se originó la fuerte pelea entre la expareja antes de que se judicialice el asunto). Ese tema ya estaba terminado, no sé por qué volvió a salir... no tendrá otra cosa que hacer esta gente", agregó.

Por otro lado, Santiago dio detalles de cómo trata el tema con el joven: "Todos los días y cada vez que lo veo, le hago dos preguntas a mi hijo. ¿Estás bien? y ¿sos feliz? No preguntó ni con quién, ni qué hace. Conozco muy bien a la piba (por Barbie), pero no a la mamá. Nunca me crucé con ella, pero tengo antecedentes y sé de quién se trata", cerró, tajante.