Santi Maratea pidió ayuda para pagar su mesa de dos millones y medio de pesos

Muy contento, Santi Maratea celebró en Instagram la creación de su fundación solidaria. “La mejor noticia del año: se aprobó finalmente la D&D como fundación. Ya es reconocida como tal por la República Argentina. Esa es una emoción muy grande para mí, más grande de lo que puedo dimensionar”, contó el joven, ilusionado.

Acto seguido, además de aclarar que ese día sería de festejos "de goce", les pidió ayuda a sus seguidores para pagar un viaje, un sueldo y un carísimo mueble que compró. Mirando a cámara, pasó la gorra para recolectar dinero paralelo después de haber concretado dos colectas.

“Tengo tres motivos para pasar la gorra y son los tres son muy interesantes", expresó antes de contar que quiere viajar al Lollapalooza de otro país y pagarle el sueldo a la primera empleada de su fundación que está trabajando con él desde marzo.

Sin embargo, el último fue el que más llamó la atención. Necesita pagar una carísima mesa que compró para su espacio. "Tengo que terminar de pagarla, porque me salió muy cara. La pagué dos millones y medio de pesos más o menos”, cerró, polémico.

LAS COLECTAS MÁS INSÓLITAS QUE LE PIDIERON A SANTIAGO MARATEA

Santi Maratea contó en La Peña: "Operación de lolas me han pedido mucho, todo el tiempo. No es tan bizarro el pedido, pero me llega todos los días".

"Lo piden como en chiste: ‘Santi, pagame la tarjeta, la facultad...’".

"Me han pedido que pague la deuda externa y encima hice mal el cálculo", cerró el influencer, divertido.