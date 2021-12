Samanta Casais de Bake Off habló de cyberbullying tras el ataque que sufrió Joaquín Nahuel: "Dejen que la gente sea feliz"

En medio de la indignación de los famosos por los crueles comentarios que Joaquín Nahuel, el nene de 10 años que hace tortas, comenzó a recibir vía Twitter, Samanta Casais, exparticipante de Bake Off (Telefe), lo respaldó.

Al enterarse de que la mamá del nene remarcó que su hijo no volvería a la red social por los horribles mensajes que le dedican los detractores, la pastelera -que en su momento también la pasó mal en las redes sociales- hizo un fuerte descargo.

EL CONTUNDENTE POSTEO DE SAMANTA CASAIS EN APOYO A JOAQUÍN NAHUEL

"Muchas veces hablé del cyberbullying que sufrí, del acoso cibernético desmesurado que me ha dejado sin aire y sin ganas de seguir. Pero hoy no voy a hablar de mí sino de Joaquín, desde mi experiencia. Quiero dar un mensaje del que pocas veces pude formular muy claro en mi cabeza pero que hoy viendo el caso de Joaquín y el cyberbullyn que está atravesando pude terminar de entender", expresó junto a una foto con Carmen Barbieri y el nene cocinando en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Y siguió: "Mi pregunta es hasta cuándo. Cuál es el límite. Si es que existe alguno... Con qué derecho rompen los sueños y hasta qué punto eso les parece divertido...Y estoy segura de que en este posteo tendré heaters que dirán mil cosas: desde que me quiero colgar de esta situación para reaparecer y mil cosas más que no se me ocurren porque no tengo la mente tan retorcida...".

Además, aclaró que a ella no le duelen las críticas pero sí que se metan con Joaquín.

"Me siento tan triste porque sé lo que se siente y soy una persona adulta que se supone que se podría tolerar algo así pero créanme que no". G-plus

"YA NO ME AFECTA, NO ME INTERESA porque volvieron de piedra mi corazón y esas palabras crueles ya no me atraviesan por más que el fin sea destruir personas y con ella sus sueños. Pero a un nene... El ser más puro que existe en el planeta tierra es un niño y se atreven a meterse con él... A intentar romper sus sueños... A crearle inseguridades... Qué clase de mente oscura osa meterse con un niño y hacerle daño de esa forma... Me siento tan triste porque sé lo que se siente y soy una persona adulta que se supone que se podría tolerar algo así pero créanme que no. Imagínense en un pequeño que empieza a salir al mundo, que cree en sus sueños más que nadie y que es feliz", agregó.

Y se despidió hablándole directamente al nene.

"Hoy te digo a vos Joaquín que nunca permitas que nadie rompa tus sueños, es de valiente perseguirlos y no tengo dudas de que vos sos uno de ellos. Quedate con el amor y jamás dudes ni un segundo de vos porque todas las personas que te digan algo malo y te hagan sentir mal son personas oscuras que lo único que hacen es depositar sus frustraciones en otras personas. Unos cobardes que no tienen tu fuerza que hace que te impulse cada vez más y te hace tener esa luz única", sentenció, muy tierna.