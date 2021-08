Sabrina Rojas recordó su romance con Hernán Caire: "Salimos como tres años, yo lo adoro y le mando un beso"

En medio de un imperdible ping-pong de preguntas y respuesta a Sabrina Rojas en A la tarde, la actriz sorprendió al revelar que mantuvo una larga historia de amor con Hernán Caire.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de Karina Mazzocco al aire: “¿Eras fanática de Pasión de Sábado?”, indagó. A lo que la ex de Luciano Castro –con quien tiene a Esperanza y Fausto- se sinceró: “A ver, cómo lo digo… No, no era fanática, yo salía con el conductor”.

“¡Le mandamos un beso a Hernán Caire si nos está mirando! Y si no, que alguien le avise que le mandamos un beso enorme, lo adoro”, agregó.

Más sobre este tema Sabrina Rojas habló a fondo sobre su vínculo actual con Luciano Castro: "Nos vemos casi todos los días"

Y cerró, entre risas, al ver una foto retro de su noviazgo con Caire: “Entonces, por eso me clavaba mirando el programa pero no era fanática. Tal vez, si no hubiese salido con el conductor, no lo habría visto. Jamás pisé el estudio. Salí un tiempo con él, como 3 años”.