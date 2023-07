Sabrina Rojas oficializó su reconciliación con Tucu López en un romántico viaje a Tucumán

Lejos de la fuerte crisis que atravesaron Sabrina Rojas y Tucu López que hizo tambalear su noviazgo por varias semanas, la actriz compartió postales de su viaje a Tucumán donde oficializó en primera persona la reconciliación.

“Un poco de Tucumán”, escribió Sabrina en su cuenta personal de Instagram, donde se lo ve a puro mimo con su novio en la provincia donde él es oriundo. Además, Esperanza y Fausto (frutos de su relación anterior con Luciano Castro) también fueron parte de estos días de descanso.

Cabe recordar que a fines de junio pasado y en medio de los fuertes rumores de reconciliación, Sabrina y el Tucu ya se habían vuelto a mostrar juntos en el cumpleaños de un amigo en común, Lalo Mir, dejando en evidencia que se fueron de viaje a Mar del Plata para sellar la segunda oportunidad que se dieron.

¡Que viva el amor!

Fotos: Captura de Instagram

TUCU LÓPEZ Y UNA SIGNIFICATIVA FOTO QUE MUESTRA SU TRSITEZA TRAS SEPARARSE DE SABRINA ROJAS

A poco de que se conozca que le puso punto final a su historia de amor con Sabrina Rojas, en medio de rumores de infidelidad con Damaris Cané –la señalada como tercera en discordia, a quien conoció en un boliche de Villa Carlos Paz- Tucu López compartió una significativa foto en las redes que deja al descubierto su estado anímico.

“Estamos en esa, amigo”, escribió el conductor, junto a un emoji de un corazoncito rojo, en una foto que subió a Instagram Stories donde se ve a su perro acostado sobre el piso y con aparente cara de tristeza.

Tras hacerse pública la ruptura, en las redes sociales no perdonaron al hombre, a quien acusan de haber engañado a la ex de Luciano Castro y en la última foto posteó junto a Sabrina (el 14 de febrero, Día de San Valentín), los usuarios hicieron sus descargos: "¡Tucu te la mandaste! No podés. ¿Con qué necesidad?", escribió una usuaria. Y otra agregó: "Qué lástima, la arruinaste, tan bien que venía".

Foto: Captura de Instagram Stories