Este verano, los nueve años de amor de Sabrina Rojas (38) y Luciano Castro (43) llegaron a su final. Y fueron los protagonistas de este culebrón quienes confirmaron la noticia, que venía asomando tras la irrupción de fuertes mensajes en las redes sociales de ambos. Aunque luego aseguraron que habían sido hackeados.

"Estamos separados, por suerte", le dijo la actriz a Jorge Rial, llamando la atención con su contundente declaración. Luego, Ángel de Brito reveló los motivos de la ruptura, en diálogo por WhastApp con Sabrina.

"Fue la vida, el desgaste y la rutina", dijo Sabrina, sobre los motivos de su separación de Luciano Castro. G-plus

“No estoy para hablar, por lo menos en lo inmediato”, comenzó diciendo Rojas. Sin embargo, las consultas siguieron y ella no se quedó callada. "¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos?", indagó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Y Sabrina contestó: "Nada puntual, la vida, el desgaste, pero no pasó nada puntual".

Consultada por los rumores de infidelidad de Castro, Rojas concluyó: "Si hubo cuerno, no me enteré. No fue nada de eso. Te juro que fue la vida, el desgaste, la rutina".