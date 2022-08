Sabrina Rojas habló de sus ganas de ser mamá con Tucu López y explicó por qué no congelará óvulos.

Enamoradísima, Sabrina Rojas habló de sus ganas de volver a ser mamá con Tucu López.

La modelo ya es madre de Fausto y Esperanza, los dos hijos que tiene con su expareja, Luciano Castro.

Muy contenta por su noviazgo con Tucu, afirmó que tiene ganas de agrandar la familia con él.

Y explicó por qué decidió no congelar óvulos.

SABRINA ROJAS HABLÓ A FONDO SOBRE SUS GANAS DE SER MAMÁ CON TUCU LÓPEZ

"No estamos buscando un hijo, pero tampoco nos estamos privando de nada. En dos años quizás, pero en lo inmediato no porque hay que acomodar muchas cosas a pesar de que estamos muy bien".

"Lo de la edad lo barajé porque tengo 42, pero consulté con mi ginecóloga y me dijo que no tiene sentido que congele óvulos porque sería madre de acá a uno o dos años”, explicó Sabrina en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Antes de cerrar, Sabrina afirmó que su hija Esperanza tiene muchas ganas de tener otro hermanito.

"A los 45, 46, si llego sin otro hijo ahí no estaría barajando la posibilidad, va a pasar lo que tenga que pasar, uno también tiene que soltarse un poco al destino más allá de las ganas. Esperanza reclama sorpresivamente, Fausto mira de reojo y debe pensar 'no sé si esto me gusta'”, cerró, entre risas.