Sabrina Rojas explicó con un tremendo sincericidio por qué al principio no quería saber nada con Tucu López: "Veía más de lo mismo"

Separada de Luciano Castro tras doce años de amor, Sabrina Rojas encontró un nuevo amor en los brazos de Tucu López. Sin embargo, al principio de la relación dudó en avanzar en esa dirección: "Veía más de lo mismo".

Invitada a Cortá por Lozano, junto a Brenda Gandini, su compañera en la obra próxima a debutar Desnudos, Sabrina se refirió al fin del matrimonio con Castro y al comienzo de su romance con López.

"Hay algo que se terminó por una decisión. Para la gente se terminó el día que salió la noticia, pero para nosotros terminó mucho antes. A mí la vida me sorprendió con un compañero, que no sé si va a durar dos meses, tres años, la vida", dijo la actriz.

"Estoy como en una adolescencia. Cuarentona, separada, yo dije 'vivo la vida'. No lo conocía, la vida nos fue cruzando. Pero yo decía 'acá no me meto ni loca'. Veía más de lo mismo". G-plus

Consultada por Vero Lozano por las apasionadas postales que salieron a la luz de la incipiente pareja, Sabrina Rojas respondió con un sincericidio: "Estoy como en una adolescencia. Cuarentona, separada, yo dije 'vivo la vida'. No lo conocía, la vida nos fue cruzando. Yo, cero. Decía 'acá no me meto ni loca'. Veía más de lo mismo".

Más sobre este tema Filosa respuesta de Sabrina Rojas sobre si le cayó bien a Luciano Castro su romance con el Tucu: "No le queda otra, soy una mujer libre"

Y la conductora de Telefe acotó: "Claro, el chongo, galán". Asintiendo, la actriz concluyó: "Pero bueno, suma en un montón de cosas. Me hace sentir bien".