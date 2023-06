Sabrina Rojas explicó por qué no puede hablar de reconciliación con el Tucu López: "Vamos y venimos"

Sabrina Rojas y Tucu López volvieron a estar juntos tras la crisis que los tuvo separados varias semanas, aunque la modelo reveló que la situación no quedó atrás ni mucho menos ya que todavía hay muchos aspectos que limar para recuperar el brío de la relación.

En Noche al Dente, Sabrina contó la cosa no está resuelta del todo. “A veces parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera: no puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió. Estamos en una cosa muy de probar. Vamos y venimos”, dijo.

“Si yo digo ‘me reconcilié’ y en dos semanas me separo, no puedo estar diciendo ‘me separé’, entonces es mejor guardarse y ver qué pasa”, se justificó, y comparó esta situación con el inicio del romance con el locutor.

“A mí me pasó que cuando lo conocí al Tucu me preguntaban si estábamos juntos o no, y nos estábamos divirtiendo”, recordó Sabrina.

SABRINA ROJAS EXPLICÓ POR QUÉ TODAVÍA NO PUEDE HABLAR DE RECONCILIACIÓN CON EL TUCU LÓPEZ

Sabrina contó que, pese a que con el Tucu “se llevan muy bien”, tienen “épocas y épocas”. “Hay épocas en las que tenemos ganas de convivir, épocas que no tenemos ganas de convivir, épocas que volvemos a convivir. Con Luciano no tenemos esa alternativa por los hijos”, señaló, en referencia a su ex.

“Estoy muy llorona últimamente. Más tristeza que alegría. Estoy pasando una crisis matrimonial”, reconoció Rojas. “¿Viste que a veces uno quiere mucho a una persona? El Tucu es un ser muy hermoso que ama mucho a mis hijos y nosotros tenemos mucho amor, pero vidas muy distintas”, reconoció.

“Yo tengo horarios muy distintos a los de él, dinámicas muy distintas, y eso nos está costando mucho que encaje. Él no tiene hijos y yo sí, me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Soy de necesitar horarios porque pienso en mis hijos y en mí, y el Tucu, que vive solo con su perro tiene otra dinámica, entonces a veces nos está costando”, cerró Sabrina Rojas.