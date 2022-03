Sabrina Rojas dejó plantado al Tucu López en Emparejados: "Agradecé que no te dejé los pibes"

Si bien parece sallir al aire en vivo, Emparejados suele grabarse, en ocasiones más temprano, y en otras, en diversos días de la semana. Eso no siempre les queda muy cómodo a los integrantes del ciclo, como ocurrió con Sabrina Rojas esta semana.

Es por eso que la edición de este domingo salió a aire sin Débora D´Amato ni May Martorelli, que además está de vacaciones, porque se grabó el viernes por la noche, ocasión en la que la ex de Luciano Castro debe cumplir con su compromiso en la obra Desnudos.

Es por eso que, en el inicio, el Tucu se hizo el desentendido sobre las causas por las cuales su compañera de ciclo y en la vida real no se presentó en los estudios de la emisora de Palermo, aunque ambos mantuvieron un divertido ida y vuelta en el que ella jugaba a darle celos con Luciano Cáceres.

SABRINA ROJAS LO DEJÓ AL TUCU LÓPEZ SOLO AL FRENTE DE EMPAREJADOS

“Hola, mi amor. ¿Me escuchás? Hoy te abandoné y me dijeron que me estás extrañando. Yo te estoy engañando, quiero que lo sepas”, le dijo Sabrina al Tucu desde el escenario de Desnudos mientras Cáceres se acercaba a ella. ”Por lo menos sos sincera. No tengo chances con ese”, le replicó él.

“Acá perdiste, en el teatro es mía”, le dijo Cáceres mientras abrazaba a Sabrina. “Vuelvo cuando termine de hacer todas las funciones que tengo con Desnudos, que estamos haciendo un gran éxito”, recalcó ella.

“Ahora que los veo, hacen una linda pareja”, lanzó el Tucu mientras Sabrina y Cáceres le recordaban que tienen una gira por todo el país, inclusive su Tucumán natal. “Mi vida, vos sabés que tengo que trabajar”, le recordó ella.

“Yo sé que tenés que parar la olla en casa y todo, pero nos está costando un montón”, le recordó el Tucu, a sabiendas que el fuerte del ciclo es su relación en cámara. “Te dejé ahí en casa, con todos los invitados. Agradecé que no te dejé los pibes, que ya bastante te los dejé anoche, sábado”, le dijo ella, adelantándole que iba a tener que cuidarle los hijos el fin de semana causa de su trabajo.

