Sabrina Rojas analizó muy filosa la foto de Pampita haciendo el gesto de cuernitos: "¿Estaba Vicuña?"

Sabrina Rojas analizó muy filosa una foto de Pampita, junto a Roberto García Moritán en su cumpleaños, en la que se la ve haciendo el gesto de cuernitos ¡y disparó contra Benjamín Vicuña!

Más sobre este tema Picante reacción de Sabrina Rojas cuando Coco Sily dijo que Luciano Castro es fiel: "¡Ay, dale!”

Teniendo en cuenta que pudo ser un gesto casual y sin intención, la conductora de Emparejados disparó sin filtros: "En ese evento, ¿estaba Vicuña? Moritán, a lo mejor eso no era para vos, era para Vicuña. ¿Entendés?".

Acto seguido, Sabrina Rojas analizó la presencia de Benjamín en el cumpleaños de Pampita, tras el conflictivo desenlace de su pareja y la reciente separación del actor de China Suárez.

"En ese evento, ¿estaba Vicuña? Moritán, a lo mejor eso no era para vos, era para Vicuña". G-plus

"Vicuña, ¿se está colgando de las tetas de Pampita? Porque está muy en los eventos de Pampita. ¿Hay una imagen que quiere lavar? ¿Hay un negocio del que es partícipe?", arremetió la actriz, picantísima.

PAMPITA LANZÓ UNA LLAMATIVA FRASE TRAS LA PRESENCIA DE BENJAMÍN VICUÑA EN SU CUMPLE

La semana pasada, Pampita dio que hablar con una llamativa frase en medio de una entrevista con Intrusos. Sucedió en el marco del festejo de su cumpleaños número 44, al que asistió Benjamín Vicuña.

Más sobre este tema Sabrina Rojas, explosiva sobre la presencia de Benjamín Vicuña en el cumple de Pampita: "¿Se está colgando de ella?"

"¿Tenés alguna asignatura pendiente o algún tema que tengas que cerrar?", le preguntaron a la modelo, y ella respondió sin vueltas: "No, por suerte no me quedó ninguna mochila".

"Tampoco me quedó ninguna charla que no haya tenido, no me quedó gente para conversar. Me han perdonado, he perdonado, ando muy liviana por la vida por suerte", sentenció la esposa de Roberto García Moritán.