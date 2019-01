Sabrina Rojas admitió que le manejaba a Luciano Castro su Instagram: "Veía mil cosas; una vez le contesté a una chica"

La confirmación de que Luciano Castro (43) y Sabrina Rojas (38) están separados hace dos meses, a pesar de que todavía conviven y hasta comparten las vacaciones familiares en Mar del Plata, volvió a poner en el centro del debate el hackeo a sus cuentas de Instagram que denunciaron en las redes, tras la alborotada madrugada del 26 de diciembre. En una extensa entrevista con Intrusos, la actriz insistió en que ella no fue la autora de los escandalosos posteos que aparecieron en sus Stories ni de la captura de chat con una chica que apareció en la cuenta de su marido. Pero reconoció que solía manejarle la cuenta de la red social al galán.

"No es que yo le manejaba la cuenta de Instagram a Luciano y le subía cosas, sino que Luciano me decía que suba tal foto y ponga tal cosa. Si alguien le escribía, cosas importantes, le decía". G-plus

En diálogo con Jorge Rial desde La Feliz, Sabrina explicó: “Yo le manejaba la cuenta a Luciano, porque no tiene idea de nada. De hecho, previo a esto sucedieron unos movimientos por los que suponemos que estábamos hackeados desde antes. Pero no es que yo le manejaba la cuenta y le subía cosas, si no que Luciano me decía que suba tal foto y ponga tal cosa. Si alguien le escribía, cosas importantes, le decía. Pero cuando decidimos separarnos, bueno, no le iba a manejar más el Instagram. Besito. Ahora se lo maneja una chica que se llama Sol, que es la que se lo abrió en un inicio”.

En ese punto, Rial hizo referencia a la charla de Luciano con una misteriosa mujer que apareció publicado la madrugada del hackeo en la cuenta de Castro, pero Rojas lo minimizó: “Yo le manejaba el Instagram a Luciano y veía mil cosas, imagínense. Me muero de risa, es un Instagram y sé con quién salgo. No pasa nada. Las chicas tal vez no sabían que la que estaba atrás era yo, pero ni contesto. Esto es ‘parte de’, yo sé con quién estoy. Instagram no es la vida real”.

Luego, la madre de Esperanza (5) y Fausto Castro (4) se sinceró ante la curiosidad de Rial: “Una vez le contesté a una chica, pero le dije que era yo”. Y al final Sabrina Rojas negó haberse tentado para hacerse pasar por Luciano Castro en las charlas privadas por Instagram: “Jamás. ¿Para ver si una contestaba, picaba, si la conocía, no? Eso me parece siniestro”.

El chat que apareció publicado en la cuenta de Luciano Castro, la noche en que Sabrina Rojas luego dijo que ambos fueron hackeados.