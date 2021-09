Sabrina Garciarena enfrentó las críticas que recibió por haber besado en la boca a su hijo: "Cada una los cría como quiere"

Sabrina Garciarena posteó en Instagram una foto dándole un beso en la boca a uno de sus hijos, Beltrán. Lejos de enternecerse, muchas de sus seguidoras la criticaron a más no poder y se manifestaron en contra de su gesto de cariño.

Cansada de las críticas que sigue recibiendo, la actriz apuntó muy fuerte contra estos usuarios y dejó bien en claro que seguiría criando a sus hijos con Germán Paoloski como le de la gana.

"Las mismas que critican esta imagen que es pura ternura también critican que una mujer amamante a sus hijos en público. Cada una cría a sus hijos como quiere, me encantan las madres que besan, abrazan, aprietan", aclaró en diálogo con Teleshow.

Más sobre este tema Sabrina Garciarena compartió una foto dándole un beso su hijo y recibió durísimas críticas: "No les den besos en la boca" Sabrina Garciarena reveló que fue testigo del escándalo entre Pampita con Isabel Macedo: "Quise evitar la pelea y nadie me escuchó"

Y remarcó que intenta no no leer los comentarios que le dejan en las redes sociales para no amargarse.

"Sabemos que siempre que nos exponemos pueden aparecer críticas, lo importante es respetar a aquellas personas que no quieren adherir a la práctica. No leí nada, cuando subo fotos con mis hijos siempre hay comentarios... Tiene que ver con los haters".

Entonces, habló de su acto de cariño a su hijo que sembró la polémica en Instagram.

Más sobre este tema Contundente postura de Ximena Capristo sobre los besos en la boca de sus hijos: "Los que piensan mal tienen la mente podrida"

"A mis hijos los beso, no los chapo, soy cariñosa con ellos, lo vivo con libertad y sin irme para el otro lado. Me llegó un mensaje de que incito a la pedofilia, estoy muy bien de la cabeza- Beso a mis hijos, soy cariñosa, los amo con límites. Estoy en mi eje", cerró aclarando que no ve nada "mal" en la foto que tanto le criticaron.