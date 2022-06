Sabrina Carballo habló por primera vez del rumor de romance con Nicolás Cabré

Sabrina Carballo habló en Socios del Espectáculo del rumor de romance con Nicolás Cabré, el supuesto tercero en discordia durante su relación con Chanchi Estévez.

“¿Tuviste algo con Nicolás Cabré?”, le preguntó Mariana Brey y la actriz respondió: “No, fuimos amigos, nos llevamos muy bien”.

“Nico estuvo de novio con Celeste Cid y habiendo tantos hombres, prefiero elegir a alguien que no estuvo en pareja con una amiga, no me mezclaría”, agregó después Sabrina.

"Fuimos amigos, empezaron a rumorear eso y nada que ver". G-plus

“Se dijo que vos y el Chanchi se habían separado por Nico Cabré y está bueno aclararlo”, insistió la panelista y ella reiteró: “No, fuimos amigos, empezaron a rumorear eso y nada que ver”.

EL RUMOR DE ROMANCE ENTRE SABRINA CARBALLO Y NICOLÁS CABRÉ

Según revelaron en Momento D, un amigo de Chanchi Estévez habría enfrentado al actor a la salida de un boliche por el supuesto romance con Sabrina Carballo en medio de su relación.

“El que le pega a Nico Cabré es el hijo de un técnico de futbol, amigo del Chanchi, que en ese momento se había ido a jugar afuera”, contó Fabián Doman.

Luego, el conductor detalló: “Sabrina y él ya estaban peleados, por eso ella no viajó. Ella espera que vuelva para separarse bien. Nico salía del boliche, el hijo del técnico lo increpa, Nico salta y ahí cobra”.