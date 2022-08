Sabrina Carballo habló por primera vez de su escandaloso vivo sobre Jésica Cirio

Sabrina Carballo habló con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina de su escandaloso vivo sobre Jésica Cirio y se mostró arrepentida de sus dichos luego de que la modelo advirtiera que iniciaría acciones legales en su contra.

“Le falté el respeto en su momento, mis formas no fueron las correctas al hablar de una persona que no nombré... yo ni siquiera estaba hablando de esa persona. Siento que seguir hablando de esto es seguir faltándoselo y no es la idea”, dijo la actriz.

Luego, continuó: “Dije cosas que no debería haber dicho y eso está claro, me da vergüenza ajena, más allá de que yo no estaba hablando de esa persona. Obviamente estoy totalmente arrepentida”.

“Yo no soy de hablar así de la gente, no estuvo bien que hablara así de una mujer, me hubiese encantado hablar con ella y poder aclarar las cosas. Estaba con amigas y estábamos medio copeteadas”, confesó al final Sabrina sobre el polémico vivo.

SABRINA CARBALLO HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONTACTARSE CON JÉSICA SIRIO

Sabrina Carballo habló con el programa radial de La Once Diez sobre la posibilidad de contactarse con Jésica Cirio después del polémico vivo.

“En su momento quise hacer todo como bien de barrio y llamarla, pero todos me decían que no hiciera, porque podían grabar la conversación. No tomé conciencia de que no debo hablar así, que soy una persona pública”, reflexionó la actriz.