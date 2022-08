Sabrina Carballo confesó que a Chanchi Estévez todavía no le perdonó su traición en El Hotel de los Famosos

Siempre dispuesta a hablar de todo, Sabrina Carballo apuntó fuerte contra Chanchi Estévez, su excompañero en El Hotel de Los Famosos.

La actriz, expareja de Chanchi, confesó que aún no lo perdonó por su supuesta traición en el reality de eltrece. Aún sigue dolida y optó por no disimularlo.

Es importante recordar que mientras ambos estuvieron en el programa, ella se convenció de que el exfutbolista había maniobrado para que los demás participantes la votaran para ir al duelo de la H, lo que finalmente provocó su eliminación del certamen.

QUÉ DIJO SABRINA CARBALLO SOBRE LA SUPUESTA TRAICIÓN DE CHANCHI ESTÉVEZ

"Pasaron cosas que no estuvieron buenas”.

"Pasaron cosas que no estuvieron buenas". G-plus

"Claramente, yo ahí adentro no me percaté, más allá de que me lo quisieron decir".

"La vida hará que en algún momento lo perdone”, admitió Sabrina en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de La Ciudad), remarcando que a pesar de todo a su ex lo quiere "un montón".

¿Recibirá respuesta?