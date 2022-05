Rusherking salió al cruce de las críticas por su romance con China Suárez: "Se sientan a tirar odio"

Luego de las repercusiones que generó el fuerte mensaje de Rusherking en Twitter, a poco de que blanqueara su relación con Eugenia “la China” Suárez, el cantante decidió compartir una contundente aclaración en las redes.

“Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo el joven.

“Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, aclaró, remarcando que sus líneas no fueron dirigidas a sus seguidores.

Y cerró, tajante: “Estoy hablando en general, de las personas que se sientan en sus casas a tirar odio o a criticar a alguien. Estoy hablando de eso. No quería pasar en alto eso. Les mando un abrazo y un saludo a todos”.

RUSHERKING REACCIONÓ CON TODO A LAS CRÍTICAS POR SU ROMANCE CON CHINA SUÁREZ

Desde su cuenta de Twitter y tras declararle su amor a la China Suárez en PH, Podemos Hablar; Rusher le envió un mensaje a los haters: "Quién se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos".

"Qué bien ver a todos mis amigos felices", sentenció el ex de María Becerra, sin vueltas, y remarcando que le importa lo que le dice la gente que lo quiere.