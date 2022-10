Rusherking quiere dar un gran paso junto a China Suárez: "Le arruinamos la sorpresa"

Si Rusherking pensaba organizar una súper romántica declaración de amor a China Suárez y pedirle compromiso, Pampito le spoileó el efecto sorpresa al revelar que el músico ya encargó las alianzas en una joyería top.

"Él mismo se comunicó con el dueño de la joyería y le dijo 'necesito dos anillos de compromiso. ¿Qué opciones tenés? Las necesito para ya mismo'", explicó el panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

La iniciativa de Rusherking fue en la víspera del fin de semana extra largo, con la idea de dar un paso formal en su noviazgo con China Suárez.

"Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta", cerró Pampito entre risas. Y Carmen Barbieri expresó: "¡Era una sorpresa y se la estamos arruinando!".

EL NOVIAZGO PERFIL BAJO DE CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING

A ocho meses de iniciado el romance de China Suárez con Rusherking, la pareja sigue sólida y con perfil bajo, muy lejos de los escándalos.

Por el contrario, la actriz y el cantante se esmeran en dedicarse mimos a través de las redes sociales, como cuando la China explicó elocuente por qué se había enamorado de Rusherking.

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo Rusherking", halagó China Suárez.