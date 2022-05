Rusherking dio detalles de la charla íntima que tuvo con sus padres sobre China Suárez: "Les dije que es muy buena persona"

Impactado con la mega exposición que le dio su romance con la China Suárez, Rusherking asumió en PH, podemos hablar que "la pasó mal" con el asedio de la prensa y reveló detalles de la charla íntima que tuvo con sus padres sobre la actriz.

"Yo a mis viejos les digo que no crean todo lo que se dice. Vos prendés la tele y ya es cualquiera el título. Siempre les digo que primero me llamen y me pregunten", le dijo el cantante a Andy Kusnetzoff.

Luego, Rusherking contó qué les dijo a su mamá y a su papá sobre la China Suárez, quien acusó hostigamiento y lleva meses en el ojo de la tormenta. "Mis papás están tranquilos porque yo les cuento sobre Eugenia. Les digo que para mí es una persona muy buena, que me cuida mucho y me quiere mucho. Estamos muy bien", señaló.

RUSHERKING LE DECLARÓ SU AMOR A LA CHINA

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así", afirmó Rusherking.

"Me enamora mucho cómo es ella conmigo", agregó el talentoso trapero, oriundo de Santiago del Estero.