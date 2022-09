Rusherking, acusado de estafa por no cumplir con un show en Río Negro

Rusherking está afrontando de manera indirecta una demanda que le hizo un productor de Viedma (Río Negro) que se consideró estafado por el entorno del novio de la China Suárez ya que asegura que pagó por adelantado un show que nunca se brindó.

En LAM, Yanina Latorre contó que el productor de Rusherkign, Roberto Ramasso, vendió un show a un colega de Videma por el que pagaron la friolera de 1.75 millones de pesos que finalmente no se concretó porque el cantante habría aceptado otra oferta más suculenta.

“Tenía el show mega vendido y dos semanas antes, lo llamó Ramasso y le dice que no podía ir ese el día porque tenía un show en otra provincia, que se ve que le ofreció más, y le dijo ‘si lo querés, lo tenés el 28 de mayo”, contó Yanina.

RUSHERKING SE VIO INVOLUCRADO EN UNA DEMANDA POR ESTAFA DE PARTE DE UN PRODUCTOR RIONEGRINO

“El tipo le dijo que tenía alquilada la sala para ese día y las entradas todas vendidas, y la respuesta fue ‘Hermano, arreglate’. El tipo tuvo que devolver la plata de las entradas y todo eso”, continuó la conductora interina de LAM.

“Ahora pasó el tiempo, el tipo mandó carta documento y no le recibieron ninguna, no le contestan el teléfono y no le devuelven la guita. Lo lógico es que, si hay buena voluntad, le devuelvan la guita porque Rusher se fue a cantar a otro lado porque la está rompiendo”, señaló Yanina.

“El productor de Viedma vio una historia en la que anunciaban que Rusher iba a hacer un show en Comodoro Rivadavia”, agregó Yanina, que contó que el hombre alertó a los productores de las demás provincias sobre lo que le ocurrió a él, etiquetando al cantante.

EL CRUCE DE RUSHERKING CON UN PRODUCTOR QUE LO ACUSA DE NO CUMPLIR UN CONTRATO

“Rusher lo empezó a bardear por mensaje privado”, contó Yanina y mostró un chat entre el cantante y el productor damnificado, que le reclamaba la devolución del dinero, y eso generó que Ramasso iniciara una demanda por “daños y perjuicio”.

“Acá me dice Ramasso que es un productor de Viedma que no cumplió con la contratación y que el tema está en manos de los abogados de su productora”, señaló Lourdes Sánchez, invitada al ciclo. “¿Y qué te va a decir?”, le reprochó Latorre.