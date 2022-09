Ruggero Pasquarelli, íntimo: al cumpleaños de qué famoso le gustaría ir, su cita perfecta y su mayor arrepentimiento

Ciudad en el Ida y Vuelta y, entre otras cosas, recordó especialmente a sus queridos abuelos. Cantante, actor, italianísimo pero argentino por adopción hace casi 10 años. Ruggero Pasquarelli (28) respondió a las preguntas deen ely, entre otras cosas, recordó especialmente a sus queridos abuelos. En esta nueva sección, los famosos hablan relajados sobre su vida con una serie de preguntas estandarizadas y otras repreguntas que van surgiendo según el personaje. Se estrena en exclusiva todos los viernes en el sitio y en nuestros Facebook e Instagram. "Si pudiera cambiar una cosa de mi vida, viajaría a Italia para ver a mi abuela antes de que fallezca. No pude estar". G-plus

-¿A quién admirabas de chico?

-A mi abuelo porque la verdad que fue el que siempre me hizo entender que con esfuerzo llegás adonde quieras. Él se llamaba Ruggero, por eso me pusieron a mí ese nombre.

-A tus seguidores les pasan muchas cosas lindas con tu música, ¿a vos qué música te hace sentir eso?

-Desde chiquito siempre escuché mucha música en italiano: Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro. Y también aprovecho a escuchar a muchos otros artistas y no encerrarme con un único estilo para tener la cabeza abierta e inspirarme todo el tiempo. Por ejemplo ahora escucho a John Mayer, Shawn Mendes, Justin Bieber, y bueno, siempre, Tiziano Ferro.

-¿En qué gastaste la primera plata que ganaste?

-Creo que me fui de vacaciones, la satisfacción de gastar la primera plata que gané trabajando y usarla para irme a un lindo lugarcito. Seguro fue a la playa.

-¿Momento laboral favorito de tu vida?

-Hay muchos pero hace unos días en el Teatro Ópera viví un momento muy increíble, con el teatro lleno.

-¿Mejor cita?

-Quizás me gustaría irme ahora con mi novia (Camila Orsi) a la montaña. Hoy, a Bariloche.

-Si pudieras volver el tiempo atrás y cambiar una cosa de tu vida, ¿cuál sería?

-Creo que viajaría a Italia para ver a mi abuela antes de que fallezca. No pude estar. Hoy me puse triste, che...

-¿Al cumple de qué famoso te gustaría que te inviten?

-Me iría al cumple de (Sebastián) Yatra, que seguro que hay buena joda.

-¿Algo que hacés que no le contás a nadie?

-Me como las uñas, no lo sabe mucha gente. Es algo muy común, no está bien, pero yo lo hago.

"Uno siempre se arrepiente de cosas que hizo. Pero de todo se aprende, de los errores y aquí estamos orgullosos también de lo que uno se equivocó". G-plus

-¿Te arrepentís de algo que hiciste? ¿O que no hiciste?

-Obvio, uno siempre se arrepiente de cosas que hizo. Pero de todo se aprende, de los errores y aquí estamos orgullosos también de lo que uno se equivocó.

-¿Quién es el o la mejor cantante del país?

-Femenina, Maia Reficco y varón, Maxi Espíndola.