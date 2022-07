Roxana Carabajal denuncia que perdió comunicación con su hija de 9 años: "Debe aparecer"

Roxana, la sobrina de Peteco Carabajal, está muy preocupada y angustiada por su hija de 9 años, Eva.

La artista afirmó que perdió contacto con la nena desde el viernes pasado.

Segun Roxana, la nena habría sido vista por última vez con su papá, Gonzalo Koller, en la localidad santafecina de Carcarañá.

LA ANGUSTIA DE ROXANA CARABAJAL

"Es la primera vez que voy a hablar en público. Necesito que esto se amplíe a nivel nacional. Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien", afirmó, muy angustiada.

Antes de cerrar, contó que lo que está pasando le resulta muy raro porque con Gonzalo compartían la tenencia de la nena sin problemas.

"Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia...".

"Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor", cerró, desesperada, en de 12 a 14, haciendo hincapié en que cuando llegó a la casa de su ex para retirar a su nena se dio cuenta de que se había llevado todo.