Rosenfeld dio un dato revelador sobre la furia de Rocío Oliva con Cabak: "Hay un chat privado en el que él le avisa que iban a mencionarla"

Apuntada como una de las supuestas terceras en discordia por esposa de Horacio Cabak, a Rocío Oliva no le gustó nada verse envuelta en el escándalo y pasó el tema a manos de Ana Rosenfeld, su abogada. Todo surgió a raíz de las sospechas que Verónica Soldato le planteó Ángel de Brito respecto de que la ex Diego Maradona podría haber sido una de las amantes del conductor.

Eso motivó que Oliva le haga un enardecido reproche a Cabak en Polémica en el Bar: "Me parece que Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó así deja de denunciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón".

Bronca que, según reveló Rosenfeld este lunes en Intrusos, tenía un antecedente desconocido hasta ahora: "Hubo un chat privado en donde Cabak le avisó a ella que se va a hablar del tema y Rocío saltó de furia". Luego, agregó: "Cuando tenga que presentar (el chat) ante la Justicia, lo va a presentar".

Más tarde, la letrada explicó cuándo se dio la conversación de WhatsApp entre Horacio y Rocío: "Fue el día que estalló todo, que salió el nombre de ella. Cabak la llamó, tuvieron una conversación privada que a Rocío la enfureció el doble".

Frente a este panorama, Horacio Cabak ya había adelantado que llevaría a Rocío Oliva a Tribunales de la mano de Fernando Burlando: "Yo dije que con ella no tuve nada que ver. Y ella dio por cierto que yo engañé a mi mujer. Lo va a tener que demostrar. ¿En la Justicia? Va a tener que demostrar que yo engañé a mi mujer".