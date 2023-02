Romina votó a Alfa en Gran Hermano 2022, pero fue sancionada: el motivo de su infracción

El vínculo que tenían Romina y Alfa en Gran Hermano 2022 hoy parece quebrado. Por primera vez se nominaron mutuamente, pero el punto que le dio la Dipu en el confesionario terminó siendo anulado por considerarlo voto cantado.

La participante votó en primer lugar a Camila y después le dio un voto a Walter. “Hace mucho tiempo que venimos teniendo peleas y las venimos hablando, pero la última pelea fue muy fuerte y tocó la parte donde más me duele. Yo creo que en el peor momento de él siempre estuve, a pesar de que muchas veces me puse la casa en contra y creo que hay formas”, dijo.

“Este último tiempo mostró sus formas. Un carácter muy fuerte, no tiene filtro y creo que la última charla que tuvimos dijo lo que él sentía y no lo que la gente piensa, creo yo. Me demostró que no me tiene el cariño que yo creía porque una persona que te quiere no te habla ni te trata así. Me duele, pero esos son mis motivos”, se sinceró.

"He advertido que una persona de la casa hizo explícita, previo al proceso de la nominación, su intención de voto hacia un compañero. Algo que finalmente se concretó esta noche en el confesionario". G-plus

ROMINA VOTÓ A ALFA EN GRAN HERMANO 2022 Y TERMINÓ SIENDO SANCIONADA

La producción del ciclo consideró que Romina había adelantado cómo iba a votar en charlas con Julieta y Daniela. Sin embargo, el punto que ella le dio no cambió los nominados. Walter terminó de todos modos en la placa, pero sí ella terminó nominada por los dos votos de él.

"Atención, mucha atención por favor. He advertido que una persona de la casa hizo explícita -previo al proceso de la nominación- su intención de voto hacia un compañero. Algo que finalmente se concretó esta noche en el confesionario", entró la voz de Gran Hermano a informar la situación a los participantes.

"Todos saben que esto constituye una falta al reglamento y es motivo de sanción. Por lo tanto, decidí anular ese voto. ¿Está claro? ¿Se entendió? Muchas gracias", dijo, sorprendiendo a todos.