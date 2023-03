Romina Uhrig contó en Gran Hermano su dura historia familiar: "Me crió una tía trans en San Antonio de Padua"

El Día de la mujer también fue objeto de charla en Gran Hermano 2022, donde los participantes recordaron a las personas femeninas más importantes de sus vidas, y en este marco Romina Uhrig reveló cómo fue su durísima historia familiar.

“Yo tengo varias mujeres importantes en mi vida que me criaron”, comenzó diciendo la exdiputada. “Obviamente que una es mi mamá. Mi vieja siempre nos crió sola, ahí éramos cuatro hermanos. Y mi vieja tenía que laburar un montón”, agregó.

“Mi mamá tenía una pareja que era muy agresivo y entonces no me podía ir a buscar al colegio, porque la celaba un montón; y nos fuimos a vivir a San Antonio de Padua”, recordó Romina, que agregó un detalle fundamental para entender ese episodio de su vida.

ROMINA RECORDÓ SU DURÍSIMA INFANCIA JUNTO A UNA TÍA EN SAN ANTONIO DE PADUA

“Ahí me crió la otra persona importante que es mi tía Fabiana, que es una chica trans que, no me daba vergüenza decirlo, trabajó mucho tiempo en la calle para mantenernos a mis hermanos y a mí”, reveló Romina.

“Yo sé que fue muy difícil para ella todo, por eso yo nunca juzgo a las mujeres que se la rebuscan como pueden. Sin embargo, también mi tía falleció por trabajar en la calle, contagiándose de VIH”, agregó la participante que aprovechó para concientizar a los televidentes al respecto.

“Hoy, gracias a Dios, se aprobó la ley del cupo laboral trans para que todas tengamos el mismo derecho y que podamos tener el mismo trabajo digno. Lamentablemente, para las mujeres de mi familia fue una lucha siempre”, explicó, antes de contar cómo trata ella el tema en su familia.

“Yo creo que nunca hay que bajar los brazos, y menos las mujeres que siempre nos costó todo, y eso es lo que le voy a inculcar a mis hijas que son mis tres mujeres que amo con todo mi corazón. Mis mujercitas, que no voy a dejar que les pase nada de nada”, cerró la participante a pura lágrima.