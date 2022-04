Romina Richi recordó el cachetazo que le dio a un actor que quiso sobrepasarse: "Lo acomodé"

Romina Richi, que hace algunos días se mostró enamorada de su novio en Miami, regresó a Argentina y asistió a Flor de Equipo (Telefe).

En el programa, reveló cómo reaccionó cuando, hace tiempo, un colega quiso sobrepasarse con ella en pleno rodaje.

Si bien no dio el nombre de la persona que la incomodó, sí dejó bien en claro que la "acomodó" frente a todos.

ROMINA RICHI REACCIONÓ ANTE UN COLEGA QUE INTENTÓ SOBREPASARSE

"Me ha pasado que se han zarpado y lo acomodé de un cachetazo frente a todos. Me acuerdo que me dijo: ‘Flaca, no sabía. Pensé que estaba todo bien’".

"No, no está todo bien; está todo mal. Es lo que me salió”, sentenció, con firmeza.