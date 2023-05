Romina Pereiro rompió el silencio tras el infarto de Jorge Rial y reveló si se cuidaba con las comidas: "Yo le estaba muy encima"

Luego de las repercusiones que despertó la información que dio Ángel de Brito en LAM al informar que Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia (más tarde se supo que se trataba de un infarto) Romina Pereiro se mostró muy angustiada con el cuadro de su exesposo.

“Estuve con angustia porque no sabía bien el cuadro de Jorge, ni cuán grave era y era todo muy confuso. Pero bueno, ya pasó, gracias a Dios”, comenzó diciendo Pereiro en una nota que le dio al programa de América.

“Hasta que supe que Rocío y Morena (las hijas de Rial) estaban en Colombia, fue todo muy estresante, pero cuando supe que estaba rodeado de su familia y su médico, me quedó más tranquila”, agregó.

Por otro lado, Romina dejó en claro que se pudo comunicar con el periodista cuando supo la noticia: “Hablé con él y me quedé tranquila. Hablamos unos minutitos”.

En cuánto cómo eran sus hábitos cuando vivan juntos, Pereiro se sinceró: “Tenía que renegar con la comida, la sal. Yo le estaba bastante encima. Pero bueno, hace un año y medio que ya no convivimos así que no tengo ni idea. Capaz que ahora se súper cuida o capaz que no, no sé eso”. Y cerró, cauta: “En ese momento, él me hacía caso. Pero uno tampoco quiere ser plomo, hacía lo que podía".

ROMINA PEREIRO, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SU PRESENTE SENTIMENTAL TRAS LA SEPARACIÓN DE JORGE RIAL

Luego de la fuerte exposición que tuvo después de que todos los medios se hicieran eco de su separación de Jorge Rial, Romina Pereiro recordó lo difícil que fue atravesar ese duro momento personal.

“La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba”, comenzó diciendo la nutricionista en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radal que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso”, agregó, sincera.

"LA PASÉ MAL CON EL TEMA DE LA EXPOSICIÓN POR LA SEPARACIÓN. SIEMPRE CON LOS PIES EN EL SUELO Y ENTENDIENDO QUE JORGE ES UNA PERSONA RE CONTRA PÚBLICA, CONOCIDA Y ERA LÓGICO QUE PASARA, PERO IGUAL A MÍ ME PESABA MUCHO". G-plus

Por otro lado, Romina analizó aquella etapa en la que estuvo en boca de todos : “que hay que transitarla”.

"CREO QUE TUVE UN DUELO SANO DE REFUGIARME EN MI FAMILIA, EN MIS AMIGAS, EN MIS AMIGOS, EN MIS HIJAS, EN MI TRABAJO Y DE REFUGIARME EN GENTE QUE ME AYUDÓ, ME AYUDA Y ME CONTIENE". G-plus

“Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó , me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo.”, cerró la nutricionista, a corazón abierto.