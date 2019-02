Felices por el gran presente que atraviesan y a dos meses de que se conviertan en marido y mujer (será el 20 de abril), Jorge Rial (57) y Romina Pereiro (39) disfrutan de su gran amor. E indagada por las cosas que más le gustan de su pareja, la nutricionista no escatimó en halagos.

"Es muuuy sexy, su inteligencia y su humor", describió Pereiro en Instagram Stories, dejando en claro cuáles son las cualidades del conductor de Intrusos que lograron conquistar su corazón. Además, ante la pregunta si en su boda va a usar vestido blanco, la novia le imprimió misterio: "¿Qué contestamos @pazcornuok?".

Romina Pereiro reveló en Instagram Stories cuáles son las tres cosas que más le gustan de Jorge Rial: "Es muuuy sexy, su inteligencia y su humor". G-plus

Por último, la mamá de Violeta (7) y Emma (5), frutos de su relación anterior -mientras que el periodista es padre de Rocío (19) y Morena (20)- describió sus actividades ideales con sus pequeñas: "Nos gusta bailar, cantar y pintar mandalas".

En octubre pasado, a poco de haber celebrado el primer año de amor, Romina había hablado sobre la posibilidad de tener un hijo con el presentador, en diálogo con Pronto: "Mis hijas se llevan bárbaro con Jorge. Él tiene una onda tremenda con los chicos. Con el tiempo fueron dándose la confianza y el amor naturalmente".

Más sobre este tema Romina Pereiro habló de la posibilidad de tener un hijo con Jorge Rial: "Me gustaría tener un bebé"

"Me gustaría darle un hermanito a las nenas, aunque no es algo que planificamos. Cuando uno está en pareja puede soñar con tener un hijo, pero la verdad es que en este momento no. Él ya tienen dos hijas y yo también. Si se da, será más que bienvenido. Pero todavía no está en los planes inmediatos. Igualmente veo que las nenas crecen y me gustaría un bebé más", cerró.

Fotos: Capturas de Instagram Stories.