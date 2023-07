Romina Pereiro se metió de lleno en la pelea de Morena y Jorge Rial: "Me da tristeza"

Durante varios días Morena Rial atacó a Jorge Rial con frases durísimas que consiguieron que hoy, pasado el pico del escándalo, no puedan recuperar su relación. Romina Pereiro, exesposa del conductor, lamentó lo sucedido.

“Me da tristeza habiendo sido parte de la familia, pero espero que puedan volver a encontrarse en un momento, pero no tengo nada que opinar”, afirmó en Socios del espectáculo la panelista de Socios del espectáculo.

“No es mi lugar y hace ya mucho que nos separamos. Me parece que no tengo nada que opinar”, se desligó de cualquier polémica.

LUIS VENTURA DEJÓ AL DESCUBIERTO UN PACTO SECRETO QUE TIENE JORGE RIAL CON MORENA

En las épocas en las que todo era éxito y amistad, Luis Ventura se convirtió en la persona de confianza de Jorge Rial, al punto de que no solo le otorgaba el timón de Intrusos en su ausencia, sino que, según reveló el periodista, también hicieron un pacto sobre sus hijas Morena y Rocío.

El tiempo hizo de las suyas y esa sociedad que llevó a Intrusos a lo más alto del periodismo de espectáculos se disolvió, generando un sabor amargo en ambos, que al día de hoy se siguen sacando los trapitos sucios al sol en pleno Día del amigo.

Una serie de posteos de Morena en TikTok y el irónico posteo de Rial sobre el Día del amigo con la foto que se tomaron con Ventura hace unos meses, fueron la chispa que detonó la fura de Luis, que llamó en vivo a LAM para hablar sobre su ex jefe.

LUIS VENTURA REVELÓ EL ACUERDO SECRETO QUE HIZO CON JORGE RIAL EN CASO DE QUE ALGO LE OCURRIERA

Ventura contó que estaba llamando en compañía de Antoñito y de Fabiana Liuzzi, con el objeto de aclarar que el pedido desesperado que le hizo a Rial sobre la situación de calle en la que están por caer Morena y su hijo Francesco Benicio, lo hizo “por propio pedido de Jorge Rial”.

“Fue en un compromiso que adquirimos en un camarín, y que yo quedé como apoderado de Morena, seguro. Y no voy a nombrar a nadie más porque estoy inhibido, y porque me pidió que no hable más, pero él tenía miedo de que lo asesinaran o que le pasara algo”, reveló.

“Yo iba a quedar a cargo de todo el patrimonio y la vida de Morena”, dijo Luis, y aseguró que Rial le “hizo firmar” este compromiso en el camarín de Intrusos que compartían. “Firmé papeles y documentos, entonces lo que yo hago es cuidar, dentro de lo que puedo, a una niña que se convirtió en mujer y es madre”, agregó el periodista.