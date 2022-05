Romina Pereiro contó cómo la impactó la separación de Jorge Rial: "Me costó mucho lo mediático"

Ni bien Jorge Rial y Romina Pereiro confirmaron que se habían separado, se vieron envueltos en un escándalo cuando a él lo vincularon sentimentalmente con Alejandra Quevedo.

Sin embargo, la tensión quedó en el pasado. Así lo demostró Jorge al desearle públicamente a Romina mucha suerte en la presentación de su trabajo en la Feria del Libro.

En este contexto, el nutricionista reflexionó sobre su separación del conductor y contó cómo se siente actualmente.

CÓMO IMPACTÓ EN ROMINA PEREIRO SU SEPARACIÓN DE JORGE RIAL

"Estoy mejor, por suerte bien. Me costó mucho todo lo mediático, eso es algo que me cuesta siempre. Sé todo lo que se genera, lo entiendo, entiendo el trabajo de todos; pero me costó un montón", admitió Romina en diálogo con Es por ahí.

Y cerró remarcando que se refugió tanto en sus seres queridos como en su trabajo para atravesar la separación y las diferentes versiones mediáticas que surgieron al respecto.

"Me costó mucho todo lo mediático, eso es algo que me cuesta siempre". G-plus

"Ahora estoy mejor, acompañada, con amigos, familia, enfocada en mi trabajo; y eso me ayudó a salir del momento de la crisis. Me costó la repercusión, siempre me costó. Al principio de la relación con Jorge también me costaba", sentenció, sincera.